Una camminata non competitiva a favore della Lilt – Lega italiana lotta ai tumori – in collaborazione con l’ospedale maggiore di Cremona, quella che si è svolta questa mattina a Dosimo, dove i bambini della scuola primaria Ghisleri hanno dato vita al “Pigiama Run”. I giovani alunni hanno fatto un percorso in paese a piedi, indossando il pigiama, in solidarietà con i bambini malati di tumore. I più piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia “Archimede” di Persichello hanno invece svolto una conversazione riguardante la problematica della malattia infantile, sempre in pigiama. Rientra nell’iniziativa anche una donazione di libri per bambini all’ospedale di Cremona, da offrire ai bambini affetti da malattie oncologiche.

Guarda qui il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata