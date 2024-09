PolimiRide, l’attesa corsa ciclistica non competitiva, quest’anno farà tappa a Cremona il 29 settembre, proseguendo il suo itinerario tra i poli territoriali del Politecnico dopo il successo delle edizioni a Piacenza e Mantova. L’evento, aperto a tutta la comunità del Politecnico di Milano e ai ciclisti di ogni livello, prevede due percorsi suggestivi che si snoderanno attraverso i punti più panoramici della città di Cremona e dei suoi dintorni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire i bellissimi paesaggi del territorio cremonese.

PolimiRide offre due percorsi non competitivi, adatti a partecipanti di tutte le età e livelli di preparazione fisica:

25 km: un percorso pianeggiante, accessibile anche ai più piccoli, che attraversa la città di Cremona costeggiando le rive del Po. Ideale per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna della leggerezza e del divertimento.

75 km: pensato per gli amanti delle lunghe pedalate, questo percorso è adatto a ciclisti più esperti, con tratti misti asfalto-sterrato e la possibilità di immergersi completamente nella natura.

La corsa avrà partenza e arrivo presso Via del Sale, Parco Colonie Padane, dove sarà allestito il PolimiRide Village, con tutti i servizi necessari per i partecipanti: area ristoro, bagni, spogliatoi, deposito borse e parcheggio bici. La partenza è prevista per le ore 10:30.

“La PolimiRide vuole affermarsi come un punto di riferimento per il ciclismo sostenibile, così come la PolimiRun lo è diventata nell’ambito della corsa”, commenta Pierangelo Metrangolo, delegato della rettrice alle attività sportive del Politecnico di Milano. “In questi anni abbiamo lavorato a stretto contatto con i Comuni, i territori e il mondo imprenditoriale, costruendo sinergie fondamentali che vogliamo continuare a rafforzare.

Crediamo fermamente che manifestazioni come la PolimiRide non solo promuovano lo sport e lo stile di vita attivo, ma rappresentino anche un’occasione unica per far conoscere le meraviglie dei territori che ospitano i nostri campus, coinvolgendo sportivi e famiglie in un’esperienza che va oltre la semplice manifestazione ciclistica».

Le iscrizioni sono aperte sul sito sport.polimi.it/eventi/polimiride. La scadenza per il percorso da 25 km è fissata al 27 settembre 2024, mentre per il percorso da 75 km le iscrizioni si chiuderanno il 25 settembre 2024, o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per chi non disponesse di una bicicletta adatta o di un casco, è disponibile un servizio di noleggio presso il PolimiRide Village (previa prenotazione).

© Riproduzione riservata