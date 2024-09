Il bello del calcio è anche questo. Puoi andare al riposo sul pari, nonostante le tante occasioni create, per poi trovare il gol vittoria nel momento più difficile della partita. Lo puoi fare solo se sei una grande squadra, perché conquistare tre punti, in piena emergenza con sette indisponibili, su uno dei campi più ostici della Serie B, non è da tutti.

Ci è riuscita la Cremonese, che ha avuto la meglio sul Catanzaro al termine di un incontro senza esclusione di colpi. Il 2 a 1 finale, grazie alle firme di Castagnetti e Barbieri, rappresenta un segnale importante lanciato dai grigiorossi al campionato.

Un ottimo primo tempo quello dei ragazzi di Stroppa, che passano subito in vantaggio grazie alla rete direttamente su calcio di punizione di Castagnetti. Primo gol in campionato per il regista grigiorosso, tornato titolare ieri sera dopo tre panchine consecutive.

La Cremonese però non si accontenta e sfiora più volte la rete del raddoppio, soprattutto con Vazquez e Collocolo. Proprio nel miglior momento dei grigiorossi però, ecco la beffa: Catanzaro che sfonda sull’out di destra, Compagnon viene liberato tutto solo davanti a Fulignati, l’esterno dei padroni di casa apre il mancino, trova l’angolino e riporta tutto in parità. La Cremo reagisce subito, fallisce un paio di occasioni, ma al duplice fischio il risultato è di 1 a 1.

Nella seconda frazione il Catanzaro alza il proprio baricentro e la pressione sul possesso avversario. I ragazzi di Stroppa faticano a trovare le contromisure e si ritrovano spesso nella propria metà campo, anche se di grossi pericoli dalle parti di Fulignati se ne vedono ben pochi.

A questo punto Stroppa decide di inserire Barbieri e Johnsen, quest’ultimo nell’inedito ruolo di prima punta. Una mossa più che vincente visto che proprio dai due subentrati nasce il gol decisivo. Castagnetti pesca in profondità il norvegese che controlla alla grande e con enorme intelligenza scarica per Barbieri, che con il mancino mette a segno una rete pesante come un macigno. Il gol prima viene annullato per un potenziale fuorigioco, poi dopo revisione al Var fa scattare la festa grigiorossa. Prima rete in campionato per l’esterno ex Juve, una firma fondamentale per espugnare il Ceravolo.

Il Catanzaro accenna una reazione, ma la partita ormai è incanalata. Tre punti fondamentali per la Cremonese che sale così a quota 10 punti, riavvicinandosi alla vetta. Ora il Cagliari in Coppa Italia, poi la trasferta di Brescia. Due gare, soprattutto la seconda, determinanti per il processo di crescita dei grigiorossi, che dovranno necessariamente ripartire dall’entusiasmo per una vittoria raggiunta al fotofinish.

Simone Guarnaccia – inviato a Catanzaro

