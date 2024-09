Nella seduta di giovedì mattina del Co.Re.Pa.Cu è stata approvata definitivamente la tutela indiretta sul centro storico di Soncino, vale a dire il centro all’interno delle mura e nelle immediate vicinanza delle mura. Ad annunciarlo, il sovrintendente Gabriele Barucca.

Norme nuove che riguardano i processi di trasformazione. “Questo non significa, ovviamente, che non sarà possibile, fare più nulla, come è stato detto, in maniera assolutamente sbagliata” ha precisato il sovrintendente. “Sarà possibile fare quasi tutto, naturalmente, nel rispetto delle caratteristiche materiche tipologiche del centro storico.

Il sovrintendete ha tenuto a sottolineare che “abbiamo tenuto conto di tutte le osservazioni che sono pervenute nella fase dell’approvazione, sia quelle prodotte dall’amministrazione comunale sia dai privati cittadini”. Il provvedimento interessa le parti esterne.

“Sarà necessario chiedere il nostro parere nel momento in cui si va ad incidere sugli esterni e soprattutto sulle altezze e sulle scelte dei materiali. C’è stata un’interlocuzione devo dire molto fattiva – ha sottolineato il sovrintendente – anche con l’amministrazione comunale che a quanto mi è stato detto dal sindaco è assolutamente d’accordo con questo provvedimento.

Naturalmente noi adesso dovremo fare un’azione didattica. Io mi sono proposto, anche con il sindaco di fare degli incontri con la cittadinanza”. Ci sarà un periodo di rodaggio sia per gli uffici comunali sia per i cittadini e chiaramente per i tecnici che opereranno per i cittadini per gestire al meglio questo provvedimento”.

Silvia Galli

