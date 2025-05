Famoso a Cremona per la sua celebre porta “perduta” e per lo splendore del suo scalone d’onore, apre le sue porte domenica 11 maggio lo storico Palazzo Stanga Rossi di San Secondo, affacciato sul centrale Corso Garibaldi, per un pomeriggio di visite guidate straordinarie organizzate nell’ambito del circuito Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo.

Edificato dalla nobile famiglia Stanga nel XV secolo come una delle importanti dimore cittadine del casato, il palazzo ha poi cambiato nei secoli diversi proprietari, per passare alla famiglia emiliana ma ramificata a Cremona dei Rossi di San Secondo.

Saranno i Rossi a cambiarne l’aspetto, rendendolo una sfarzosa dimora settecentesca, in particolare con il maestoso scalone d’onore, uno degli esempi più belli della città di Cremona, ancora oggi motivo di ammirazione e di stupore per ospiti e visitatori.

Durante la speciale visita guidata verrà narrata anche la storia della celebre “Porta Stanga”, monumentale opera scultorea rinascimentale di scuola lombarda attribuita a Giovan Pietro da Rho, per secoli vanto e tesoro della città di Cremona, che nella seconda metà dell’Ottocento ha preso la via della Francia ed è da allora ammirata da migliaia di visitatori di tutto il mondo presso il celebre Museo del Louvre di Parigi.

Apertura domenicale anche per Palazzo Calciati Crotti con visite guidate alle ore 15, Castello Mina Della Scala a Casteldidone e Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi con turni in partenza alle ore 15 e 16.30, altre occasioni per scoprire storia e storie di importanti dimore nobiliari che hanno fatto la storia del territorio cremonese. Informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 379 1165691 – prenotazioni@targetturismo.com

