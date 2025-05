Prosegue a Cremona la mostra “Il Cavalier Malosso – Un artista cremonese alla corte dei Farnese” che fino all’8 giugno sarà allestita al Museo Diocesano, con iniziative speciali per scoprire non soltanto le opere ma anche uno spaccato di storia dell’arte.

È il caso della visita guidata in programma sabato 10 maggio alle 16:30 con la curatrice Raffaella Poltronieri e i restauratori Luciana Manara ed Enrico Perni protagonisti del restauro aperto. Oltre al dipinto “Circoncisione”, già restaurato per l’occasione ed esposto, ora stanno restaurando “Gesù inchiodato alla croce” realizzato sempre dalla bottega del Malosso e proveniente dal locale convento dei Barnabiti; la particolarità è che l’intervento avviene in una sala del Museo Diocesano, raccontando il funzionamento di una bottega del Cinquecento.

In questo modo il pubblico può conoscere inoltre le tecniche di realizzazione di un’opera all’epoca e le modalità di restauro attuali. Per partecipare alla visita guidata del 10 maggio è necessaria la prenotazione, sono previste poi altre iniziative dedicate ad esempio alle scuole.

Il servizio di Federica Priori

