Le aveva spaccato caviglia e perone e aveva minacciato la figlia e i suoi amici con il coltello: per questo il giudice ha condannato un 52enne cremonese a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Una storia di violenza familiare, come purtroppo se ne verificano sempre più spesso.

I due si erano conosciuti al bar, e avevano iniziato una relazione, durata poi due anni e mezzo. Lui disoccupato, lei impiegata come badante, avevano scelto di vivere insieme. Ma ad un certo punto lui, che all’inizio le sussurrava parole d’amore, si era trasformato in un uomo violento. Una situazione aggravata da un forte abuso di alcolici. Le liti tra i due erano diventate frequenti, e talvolta sfociavano anche nella violenza fisica. Fino all’epilogo, in quel 29 gennaio del 2021.

Quel giorno la colluttazione era esplosa poco dopo che la donna era rientrata a casa. Secondo quanto riportato in denuncia, mentre lei era seduta sul divano, durante una discussione, lui l’aveva tirata per il piede, fino a romperglielo, cadendole poi accidentalmente addosso. Una versione un po’ differente quella raccontata in aula dall’uomo, secondo cui non vi era stata una violenza intenzionale, ma solo una caduta accidentale: “Stavamo litigando e lei mi stava graffiando il volto. Io le ho preso le mani per tenerla ferma, ma sono scivolato e le sono caduto addosso” ha detto al giudice. Una versione che non ha però convinto il magistrato.

Anche perché, come ha evidenziato l’avvocato di parte civile, Luca Curatti, quando la donna aveva preso il telefono per chiamare aiuto, lui glielo aveva strappato di mano. Non solo, aveva altresì impedito alla figlia e ai suoi due amici di entrare per aiutare la madre, minacciandoli con un coltello.

Una serie di circostanze che il giudice ha ritenuto attendibili, tanto da scegliere di emettere una condanna a oltre 3 anni, nonostante il Pm avesse chiesto solo un anno e due mesi di reclusione.

