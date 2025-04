In un contesto internazionale sempre più instabile, segnato dal protrarsi del conflitto in Ucraina, dalle crescenti tensioni ai confini dell’Europa e dalla necessità di un’autonomia strategica dell’Europa rispetto agli equilibri geopolitici globali, il tema della difesa comune assume una rilevanza prioritaria.

Per queste ragioni la Federazione provinciale del Partito Democratico di Cremona ha promosso l’organizzazione del convegno “Verso una difesa comune europea: scenari, incognite e prospettive”. L’evento si terrà sabato 5 aprile 2025, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Filodrammatici in P.zza Filodrammatici, 2 a Cremona.

Il convegno si articolerà in due momenti. Nella prima parte, interverranno Giulia Rossolillo, professoressa presso l’Università di Pavia e direttrice de Il Federalista, e Domenico Moro, membro del Comitato Federale del Movimento Federalista Europeo e autore del libro “Verso la difesa europea”.

La seconda parte sarà invece dedicata a interventi di taglio politico, con la partecipazione del Sen. Alessandro Alfieri, Capogruppo PD in Commissione Esteri e membro della Segreteria Nazionale PD, e di Stefania Bonaldi, della Segreteria Nazionale PD.

Introdurrà la mattinata il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, mentre il dibattito sarà coordinato da Michele Bellini, Segretario Provinciale PD Cremona e autore di “Salviamo l’Europa”.

Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto per approfondire il dibattito sul rafforzamento dell’Unione Europea come attore globale capace di garantire la propria sicurezza in maniera autonoma ed efficace. L’evento è aperto al pubblico e vuole coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni locali per riflettere insieme sulle prospettive future di un’Europa più unita e sicura.

