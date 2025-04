“Le DOP e IGP non sono solo etichette, ma un patrimonio da proteggere, ora più che mai in questi giorni”: lo ha ribadito oggi l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, presiedendo a Bruxelles il Comitato Esecutivo di Arepo, l’associazione che riunisce le Regioni europee impegnate nella valorizzazione delle Indicazioni Geografiche (IG). Un incontro strategico anche in virtù dei rapporti con la nuova Commissione Europea, con un obiettivo chiaro: rafforzare il ruolo di Arepo come voce autorevole nelle politiche agroalimentari.

“Le Indicazioni Geografiche – spiega Beduschi – sono un pilastro dell’agroalimentare europeo. Garantiscono qualità, tradizione e unicità, perché i nostri prodotti non sono replicabili altrove. E in un momento complicato per i mercati internazionali, dobbiamo difendere con forza questa identità. Per questo, Arepo vuole essere un interlocutore di primo piano con la nuova Commissione”.

Sul tema dei dazi l’assessore ha poi avuto un incontro con Diego Canga Fano, direttore divulgazione ricerca e indicazioni geografiche della Dg Agri della commissione europea.

“Abbiamo concordato – ribadisce Beduschi – che in caso di dazi penalizzanti per il nostro export agroalimentare, sarà fondamentale affiancare al momento della diplomazia anche quello della differenziazione, cercando di rafforzare la presenza di mercati alternativi che già apprezzando le nostre eccellenze. Questo a tutela dell’export, che è un fattore di benessere non solo per l’agroalimentare ma per tutta l’economia”.

Arepo rappresenta 35 regioni europee e oltre 850 associazioni di produttori, tutelando più del 60% delle Indicazioni Geografiche UE. La Lombardia gioca un ruolo chiave in questa partita, con 75 tra cibi e vini DOP e IGP che valgono quasi 2,6 miliardi di euro.

Nel corso della riunione, si è discusso di come rendere più efficace il sostegno alle IG all’interno della strategia agricola europea. Oggi, le risorse sono poche e la burocrazia eccessiva, penalizzando le piccole produzioni. Tra le proposte avanzate, Arepo ha rilanciato l’idea di istituire una Giornata Europea delle IG, con una premiazione annuale per valorizzare le eccellenze del settore. Grande attenzione anche al turismo esperienziale e al marketing territoriale, strumenti fondamentali per far conoscere meglio i prodotti a Indicazione Geografica.

“Le DOP e IGP italiane ed europee – conclude l’assessore – sono un valore immenso per l’economia e il territorio. Il nostro impegno è farle diventare sempre più centrali nelle strategie UE, affinché continuino a essere un simbolo di eccellenza e qualità”.

