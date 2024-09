Ultima settimana di campagna elettorale per i due candidati alla presidenza della Provincia di Cremona: il sindaco di stagno lombardo Roberto Mariani, centrosinistra, e quello di Castelvisconti Alberto Sisti, centrodestra.

La chiamata alle urne per domenica riguarda i sindaci e gli amministratori dei Comuni del territorio, 1.315 in tutto, che potranno recarsi alle urne dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio presso la sede della Provincia di Cremona in Corso Vit torio Emanuele II 17, e nella sottosezione costituita presso l’aula Magna dell’Azienda CrForma di Crema, Via Pombioli, 2.

Nel frattempo i due candidati battono il territorio provinciale in lungo e in largo. Mariani, in particolare, questa mattina era a Soresina, stasera a Solaro Rainerio con sindaci casalaschi, domani pomeriggio sarà a Castellone e in serata a Stagno Lombardo incontrerà i sindaci del cremonese. Mariani ha incontrato, durante la sua marcia di avvicinamento alla elezioni di domenica, rappresentanti di oltre 60 Comuni.

Agenda fitta anche per Sisti: dopo un incontro organizzato nei giorni scorsi a Cremona, oggi sarà a Crema e domani a Soresina. Mercoledì per incontrare i primi cittadini del Casalasco sarà a Casalmaggiore.

