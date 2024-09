Sei persone denunciate per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente: questo il bilancio di un week end di controlli messi in campo dalla Polizia Stradale di Cremona e dai distaccamenti di Crema, Casalmaggiore e Pizzighettone.

Le pattuglie, oltre ad avere collaborato alla realizzazione del piano viabilità coordinato dalla locale Questura in occasione della tappa del campionato mondiale di Superbike, hanno effettuato tra sabato e domenica specifici controlli per scovare automobilisti in stato di alterazione alcolica sia sull’intera provincia che lungo l’arteria autostradale A21 di competenza.

I soggetti fermati, 6 uomini, sono stati trovati con un tasso superiore allo 0,8 g/l e in ben 4 casi addirittura superiore a 1,5 g/l; per questi ultimi in considerazione dell’elevatissimo tasso alcolemico evidenziato dalle due prove strumentali effettuate con l’etilometro in dotazione, è scattato, oltre alla denuncia per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

I soggetti denunciati risultano tutti residenti tra Cremona e Brescia e con una età compresa tra 30 e 61 anni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

© Riproduzione riservata