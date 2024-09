Agroalimentare, cercasi 400 apprendisti under 30

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il primo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda relativa alla misura giovani diplomati. Ad oggi sono state concesse agevolazioni a 245 imprese, per oltre 6 milioni, a fronte di investimenti generati di circa 13 milioni di euro, per l’assunzione con contratti di apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nel dettaglio, sulla base delle domande presentate, si prevede l’assunzione di oltre 400 apprendisti under 30, di cui circa 300 nel settore della ristorazione e circa 100 nella pasticceria e della gelateria. Inoltre, dal momento che per il Fondo risultano ancora disponibili oltre 9 milioni di euro, è stato riaperto lo sportello di presentazione delle domande di contributo per questa misura. Per il ministro Francesco Lollobrigida “il governo Meloni dimostra ancora una volta la volontà di supportare attivamente i settori cruciali dell’agroalimentare italiano, investire nelle future generazioni e assicurare a chi vuole lavorare nel mondo della gastronomia una crescita professionale necessaria per man tenere la competitività e la qualità del made in Italy”. Nelle prossime settimane verrà pubblicato un secondo decreto di concessione a favore di ulteriori imprese beneficiarie per circa 3 milioni di euro.

