Un appuntamento di prestigio, un’opportunità per potersi confrontare con una realtà di Serie A. La Cremonese questa sera alle 18:30 sarà impegnata all’Unipol Domus contro il Cagliari per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Un’altra trasferta impegnativa per i grigiorossi, reduci da quella di Catanzaro di venerdì scorso. Una partita che anticipa l’impegno delicatissimo di lunedì 30 settembre, quando i ragazzi di Stroppa dovranno affrontare il derby contro il Brescia, ancora fuori casa.

Per la gara in Sardegna gli indisponibili saranno solo 3, contro i 7 che invece avevano caratterizzato il match del Ceravolo. Non saranno a disposizione Ceccherini e Ravanelli in difesa, Bonazzoli per il reparto offensivo.

Torna tra i convocati Lochoshvili, ancora squalificato in campionato per un turno, che però potrà regolarmente scendere in campo in Coppa Italia. A centrocampo recupera Majer, assente a Catanzaro per influenza. Prima convocazione stagionale invece per Buonaiuto, che è riuscito a superare l’infortunio e farà parte della spedizione per Cagliari. Davanti recupera anche Nasti, bloccato da un attacco influenzale nei giorni scorsi.

Stroppa ha annunciato che questa sera verrà applicato il turnover, anche per migliorare il minutaggio dei giocatori che fino ad ora hanno trovato meno spazio. Una scelta conservativa in vista del Brescia, ma comunque i grigiorossi onoreranno l’impegno al meglio, anche perché, in caso di passaggio del turno, si prospetta la possibilità di affrontare la Juventus all’Allianz Stadium.

Dall’altra parte un Cagliari attualmente fanalino di coda della massima serie. I rossoblù hanno conquistato 2 soli punti in campionato e sono reduci da tre sconfitte consecutive, arrivate contro Lecce, Napoli ed Empoli. I risultati negativi hanno portato la società sarda a prendere la decisione di mandare in ritiro la squadra.

A guidare il Cagliari Davide Nicola, specialista delle salvezze in corsa e amico di Giovanni Stroppa. La sua posizione attualmente non è a rischio, ma è chiaro che la gara contro la Cremonese sarà molto importante anche per il suo futuro. Grande ex Gianluca Gaetano, protagonista in grigiorosso della promozione in Serie A nella stagione 21/22 con 7 gol e 5 assist. Tanti incroci e tanti spunti per un impegno che nessuna delle due squadre potrà permettersi di sottovalutare.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata