Un incontro chiarificatore quello di ieri sera, che ha visto tutta la maggioranza riunita con il sindaco Andrea Virgilio, il segretario cittadino del Pd Roberto Galletti e il capogruppo in consiglio comunale Roberto Poli. La lista Fare Nuova Cremona Attiva era rappresentata da Enrico Manfredini e Riccardo Merli , per Cremona sei tu c’era Andrea Segalini, Sinistra per Cremona Energia Civile era rappresentata da Lapo Pasquetti.

Il malessere dei giorni scorsi era stato espresso in particolare dalla lista dell’ex sindaco Galimberti, Fare nuova Cremona Attiva ma anche Sinistra per Cremona energia civile, più che sui contenuti tra l’altro condivisi ieri sera, il malumore proveniva dal mancato confronto. La riunione ha portato a una condivisione di tutto tanto che è stato stilato a firma di tutti i capigruppo della maggioranza un ordine del giorno unitario depositato nel primo pomeriggio. Un confronto molto utile che ha ribadito la posizione di Virgilio di dire no all’impianto a biometano in quella zona, ma soprattutto di intraprendere un percorso diverso da quello precedente. L’obiettivo ora è quello di guardare avanti, la vera sfida ora che aspetta Virgilio e la sua maggioranza è la riattualizzazione di quel Progetto Cremona 20/30 sulla transizione ecologica. L’obiettivo condiviso da tutti è quello di investire e puntare su un piano chiedendo un impegno preciso ad A2A.

Stemperati dunque tutti i dubbi dei giorni scorsi, la riunione ha riportato serenità all’interno della maggioranza.

Silvia Galli

