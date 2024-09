Le elezioni provinciali di domenica 29 settembre e il futuro dell’ente al centro della nuova puntata de la Piazza, storico programma di Cr1 che torna in diretta stasera alle 21 dopo la pausa estiva.

Ospiti di Giovanni Palisto i rappresentanti politici locali del centrodestra e del centrosinistra, ma anche alcuni consiglieri comunali che si recheranno alle urne per scegliere il nuovo presidente.

Tante le novità che caratterizzeranno la nuova stagione: la trasmissione sarà appunto in diretta, arricchita anche con collegamenti dal territorio e con la possibilità da casa di interagire con gli ospiti in studio (per intervenire whatsapp al numero 3386010112 o chiamate al numero 0372805619)

Le elezioni provinciali sono un tema molto sentito: i candidati al ruolo di presidente, Roberto Mariani per il centrosinistra e Alberto Sisti per il centrodestra, sono stati protagonisti della puntata di ieri sera di Punto e A Capo.

Appuntamento quindi a questa sera, alle 21, con “La Piazza”

