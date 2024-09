Rinnovata, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra il Comune di Cremona e la Fondazione Giorgio Conti che, nel corso dell’estate appena trascorsa, ha sostenuto i progetti estivi di minori con disabilità in difficoltà economica.

Ai contributi stanziati dal Comune, pari a circa 146.000 euro, se ne sono sono aggiunti ulteriori 17.000, che la Fondazione ha generosamente messo a disposizione per sostenere il costo di iscrizione e del pasto ai centri estivi, nonché per incrementare le ore di assistenza educativa necessaria per alcune progettualità. In totale i minori con disabilità che hanno usufruito dei centri estivi sono stati 142 e di questi 33 hanno ricevuto aiuto dalla Fondazione Giorgio Conti.

Fondamentale anche il ruolo dell’Rti (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) delle cooperative del territorio (Cosper in qualità di capofila, insieme a Dolce, Gamma, Meraki e Sentiero) per la predisposizione dei sostegni educativi necessari ai minori per accedere alle progettualità e poter frequentare i centri estivi insieme ai propri amici e compagni.

Oltre ad un’importante occasione di inclusione e socializzazione per i minori con disabilità, le progettualità estive sono anche un servizio necessario per tutte quelle famiglie che hanno sempre più bisogno di servizi di sollievo e per la conciliazione lavorativa.

