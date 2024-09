Appuntamento alle 17 alla Ciclofficina di Via Dante, 90 (stazione dei bus) per la “Cremona Bike Pride” di sabato 28 settembre, inziativa del gruppo informale Critical Mass per promuovere l’utilizzo delle due ruote negli spostamenti quotidiani. Un evento a partecipazione libera e gratuita, al quale sono invitati ciclisti di tutte le età, possibilmente decorando la propria bici con tutto quanto possa suggerire la creatività di ognuno (fiori, nastri, girandole) e con abbigliamento colorato e festoso “per ricordare e festeggiare l’orgoglio di pedalare. Vogliamo una Cremona bella, sicura, pulita e a misura di persone”, affermano gli organizatori.

Consigliati anche cartelli con disegni o slogan che valorizzano l’utilizzo della bicicletta, ad esempio: “In bici saresti già arrivato” e “Città 30 subito”.

L’iniziativa segna la ripresa delle attività di Critical Mass dopo la pausa estiva e mira a sensibilizzare i cittadini, in primis le famiglie, ad utilizzare la mobilità dolce anzichè l’automobile e spronare le istituzioni a rendere più fruibili e sicuri i percorsi stradali.

