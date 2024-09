La prima di ottobre sarà una settimana ricca di appuntamenti presso la Fondazione Redentore di Castelverde. In occasione della “Festa dei nonni”, che si celebrerà il 2 ottobre, memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi, l’Opera Pia ha stilato un nutrito programma che alterna momenti di riflessione, di preghiera, di festa e di convivialità.

Martedì 1° ottobre, alle 10.30, presso l’atrio di ingresso, la responsabile della biblioteca comunale, dottoressa Francesca Lenti, leggerà alcuni brani scelti di opere letterarie famose dedicate alla grande età. Sarà questo il primo di una serie di appuntamenti che si dipaneranno per tutto l’anno e permetteranno agli ospiti di conoscere testi che hanno segnato la storia della letteratura mondiale senza però dimenticare opere di autori locali.

A mezzogiorno, una quindicina di nonni, accompagnati dalle animatrici e dal presidente, don Claudio Rasoli, pranzeranno presso la trattoria “Franca e Luciano” di Livrasco, si tratta della prima di una serie di uscite “gastronomiche” che interesseranno a turno gli ospiti desiderosi di gustare gli ottimi piatti del rinomato ristorante cremonese, un ringraziamento speciale va a Roberta e Corrado Venturini per la disponibilità e gentilezza che sempre li contraddistingue.

Mercoledì 2 ottobre, alle 15.30, nella cappella della Fondazione, don Giampaolo Maccagni, vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Cremona, presiederà una solenne Eucaristia nella festa degli Angeli Custodi. Accanto a lui il presidente, don Rasoli e il diacono permanente Umberto Bertelle. Impreziosiranno la celebrazione le note dell’organo, con il maestro Marco Brunelli, e del violino, con il maestro Andrea Ceriani.

Giovedì 3 ottobre, alle 10, l’Opera Pia accoglierà il maresciallo Gianluca De Carli, comandante della stazione dei Carabinieri di Castelverde, che si intratterrà con gli ospiti raccontando la storia dell’Arma e descrivendo i tanti e gravosi compiti che essa svolge.

Nel pomeriggio, alle 15, verrà a trovarci la signora Tatiana Martinelli, amica della Fondazione che donerà ad ogni nonno un originale e dolce pensiero realizzato personalmente da lei. A seguire si terrà l’evento musicale con il Principe Alfens, che già tante volte si è esibito in Fondazione e che animerà il pomeriggio, con la sua consueta verve, con tante simpatiche e coinvolgenti canzoni. Al termine una fantastica merenda con pane e salame nostrano.

Infine venerdì 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, sarà recitato il Santo Rosario in filodiffusione per tutta la struttura, in apertura del mese dedicato a questa preghiera mariana tanto cara alla devozione popolare. A ricordo di questa festa la Fondazione donerà a tutti i nonni ospiti una immaginetta degli Angeli Custodi e un simpatico portachiavi.

Nell’atrio di ingresso della Rsa sarà possibile ammirare alcuni quadri a sfondo religioso del pittore castelverdese Achille Tinelli, ma anche un simpatico e coloratissimo cartellone augurale fatto dai bimbi dell’asilo nido Ciribiricoccole e i disegni dei fanciulli della scuola dell’infanzia “Mons. Gardinali” preparati per l’occasione.

“Con questi eventi – spiega il presidente don Claudio Rasoli – vogliamo onorare i nostri nonni ringraziandoli per la loro testimonianza di tenerezza, di saggezza, di mitezza che ogni giorno ci donano. La loro presenza e il loro consiglio sono preziosi e indispensabili per le nuove generazioni troppo spesse ripiegate sul presente e incapaci di attingere alla ricchezza del passato e delle tradizioni e quindi timorose di fronte al futuro. I nonni ci ricordano che siamo tutti parte di una storia a volte difficile, molto spesso gloriosa. Essi sono la nostra memoria e senza di essa rischiamo di commettere tanti errori”.

