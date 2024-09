Le fattorie didattiche della Coldiretti domenica 29 settembre spalancano le porte, aspettando bimbi, genitori, nonni, pronte a regalare una giornata nel segno dell’incontro con la natura e gli animali, con la nostra agricoltura e la vita in cascina. Attività e laboratori, visita agli animali della fattoria, giochi di una volta, riscoperta degli antichi mestieri e dell’origine dei cibi, attenzione all’ambiente: sono alcuni dei temi che le fattorie didattiche di Coldiretti propongono. E’ la giornata delle Fattorie Aperte 2024, con la regia di Terranostra (l’associazione per il turismo e l’ambiente fondata dalla Coldiretti, che raccoglie aziende agrituristiche, fattorie didattiche, fattorie sociali), al via in tutte le province lombarde.

Tante, e per tutti i gusti, le proposte rivolte a chi vuole trascorrere una domenica speciale. Coldiretti Cremona invita a scoprire tutte le proposte messe in campo dalle fattorie didattiche cremonesi, visitando le pagine social della Federazione e delle aziende agricole in prima linea nell’iniziativa.

“Proponiamo un pomeriggio all’insegna dell’incontro con gli animali della fattoria e dei laboratori immersi nella natura” spiega Maria Paglioli, dell’agriturismo-fattoria didattica Cà Bianca di Castelverde. “In particolare, alle ore 15, si terrà il laboratorio “Il giardino dei sogni”: costruiremo insieme un acchiappasogni con elementi naturali. Poi ogni bambino contribuirà alla creazione di un murales collettivo. Alle ore 17 ci dedicheremo agli animali della fattoria: li incontreremo, ce ne prenderemo cura portando loro il cibo, scopriremo le loro caratteristiche e abitudini”.

Anche fattoria didattica Apiflor di Pescarolo ed Uniti punta sul “tour esperienziale con gli animali della fattoria”: ad “apilandia” i bambini scopriranno le api e il loro mondo; poi potranno godersi un giro con il pony, il beniamino tra gli animali della fattoria. A cura della cuoca contadina sarà possibile gustare una merenda nel segno dei sapori tipici e della tradizione.

L’agrinido-fattoria didattica Piccoli Frutti del Boschetto di Cremona ha in serbo una domenica pomeriggio proprio per tutti “da zero a 99 anni”. Ci saranno i laboratori esperienziali (con le stampe di natura, i profumieri in fattoria, i mandala d’argilla, le agriavventure con Luna), l’incontro con gli animali della fattoria (ci sono gli asinelli, le caprette, conigli e pulcini…), le merende dolci e salate. Alle ore 18 prenderà il via lo spettacolo teatrale Sogna nella natura, di e con Claudia Scaravonati.

Spostandoci in terra cremasca, l’appuntamento per bimbi e famiglie sarà all’agriturismo-fattoria didattica La Sorgente, a Montodine. Qui i fratelli Paolo, Cristina e Roberto Riseri propongono un pomeriggio con visita libera nel parco, box per la merenda a base di crostata e tante attività nel segno della natura, come il trapianto dei bulbi di zafferano, da portare a casa per osservare e curare la successiva crescita.

A Soncino, alla fattoria didattica Del Cortese, il punto di forza sono gli animali (a cominciare dai bellissimi cavalli, ma ci sono anche galline, oche, caprette, conigli…), le passeggiate immersi nel verde e la possibilità di gustare una merenda o un pranzo tipico, con i prodotti del territorio e di stagione.

“L’invito che rivolgiamo a tutti i cremonesi è quello di cogliere l’occasione offerta da questo “open-day nella natura” per scoprire le nostre fattorie didattiche – sottolinea Elisa Mignani, titolare dell’agriturismo-fattoria didattica Il Campagnino di Pessina Cremonese e presidente di Terranostra Cremona –. Le nostre aziende agricole sono luoghi dove condividere la vita in campagna, gustarne i sapori, i profumi, i colori. Ogni azienda ha le proprie peculiarità, i propri punti di forza. Per questo certamente una domenica non basta, ma può rappresentare un ottimo inizio, per conoscere l’attività agricola e il ciclo degli alimenti, la vita degli animali, i cicli vegetali, il mestiere e il ruolo sociale degli agricoltori, che sono i primi custodi della bellezza del nostro territorio”.

Sulle pagine social delle singole aziende e di Coldiretti Cremona è possibile trovare il programma completo dell’iniziativa, con le proposte e i contatti delle fattorie didattiche.

