Massimo Ottelli è stato confermato alla presidenza di Autostrade Centropadane; confermato anche il vicepresidente Carlo Vezzini. Lo ha deciso il Consiglio di Amminstrazione della Spa con sede in via Colletta nell’ultima riunione, la stessa in cui c’è stato l’insediamento dei nuovi membri: oltre alle due conferme al vertice, sono entrati Mara Pesaro (enti locali cremonesi), Nicla Picchi (enti locali bresciani), Paolo Pierantoni (soci privati).

Non ancora definito invece il nuovo Cda di Stradivaria, la società partecipata al 59%, che tuttora detiene la concessione per l’autostrada Cremona Mantova. L’indicazione del Cda di Centropadane è di ridurre il numero di componenti dell’organo amministrativo della controllata, attualmente 11 e di arrivare a circa la metà. Una scelta mirata a snellire la struttura della società, anche per diminuirne i costi (i consiglieri sono pagati con gettoni di presenza, nel 2021 erano 216 euro a seduta; al presidente spetta un’indennità di funzione di 16mila euro annui).

Sarà comunqe l’assemblea dei soci a decidere in che misura diminuire il numero di componenti.

Non sarebbe ancora pervenuta, invece, la perizia commissionata a un advisor esterno per la valutazione degli asset di Centropadane, essenziale per la trattativa in corso in sede giudiziale al Tar che vede contrapposti Stradivaria e Aria Spa per la cessione del progetto della Cremona-Mantova.

Giuliana Biagi

