E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo un 19enne che si trovava insieme a quattro amici, tutti residenti sul Cremonese e di età compresa tra i 19 e i 23 anni, , nell’auto schiantatasi contro il guard rail dell’A21 questa mattina attorno alle 7. L’incidente è avvenuto tra Manerbio e Pontevico in direzione Cremona. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere ed estratto dai Vigili del Fuoco, per la gravità delle lesioni è stato attivato l’elisoccorso che ‘ha trasportato al papa Giovanni XXIII. Non risultano altre auto coinvolte.

© Riproduzione riservata