C’è un nuovo dettaglio, emerso tra le crepe del silenzio ufficiale che si affida esclusivamente a comunicati stampa da parte dell’Arma di Viadana, sul delitto di Maria Campai: il cellulare della donna, infatti, sarebbe stato fatto sparire dall’assassino. Come ha fatto, tuttavia, la sorella Roxana a puntare proprio su via Monteverdi, dato che Maria non era stata lasciata lì ma un po’ più distante?

Grazie alla posizione inviata via Whatsapp da Maria alla sorella, che indicava appunto via Monteverdi, dove si trovano sia l’appartamento della famiglia del 17enne indagato per omicidio, sia il garage dove probabilmente il delitto si è consumato, sia il giardino della villetta dove il corpo di Maria è stato lasciato e dove è stato ritrovato poi una settimana dopo la scomparsa. E’ stato un incontro casuale a permettere a Roxana di riconoscere il 17enne, segnalando la cosa ai Carabinieri e indirizzando le indagini.

Peraltro un video mostra in maniera precisa come il garage e il giardino siano vicinissimi: divisi da una ventina di passi, quattro gradini e poi una recinzione alta un metro e mezzo e dunque non complessa da scavalcare. Ecco perché, nonostante i dubbi leciti, il 17enne, grazie ad un fisico abituato a portare pesi in palestra, potrebbe davvero avere fatto tutto da solo, vista l’esigua distanza.

Giovanni Gardani

