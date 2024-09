È una domenica di voto per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Le operazioni si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede della Provincia di Cremona, in Corso Vittorio Emanuele II, e nella sottosezione costituita presso l’aula Magna dell’Azienda CrForma di Crema.

Due i presidenti in lista. Il centrosinistra ha schierato Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo, mentre per il centrodestra è candidato Alberto Sisti, sindaco di Castelvisconti. Si tratta di elezioni di secondo livello, in quanto alle urne non sono chiamati i cittadini, ma i 1.315 consiglieri comunali e primi cittadini del nostro territorio.

La posta in palio è la successione a Mirko Paolo Signoroni, alla guida dell’ente di corso Vittorio Emanuele, e i 12 seggi di consigliere provinciale. Il presidente resterà in carica 4 anni, mentre il consiglio ha un mandato di 2 anni.

Lo spoglio delle schede si terrà a urne chiuse, dunque subito dopo le 20. In serata si saprà chi sarà il futuro presidente della provincia e quali i consiglieri che lo accompagneranno.

E’ sfumata l’ipotesi di trovare un accordo su un presidente e una lista unitari, che andasse bene ad entrambi gli schieramenti. Tra gli scenari possibili, quindi, c’è quello di avere un presidente che appartiene a una coalizione e la maggioranza del consiglio provinciale dell’altra coalizione. Ancora una volta, i civici potrebbero essere determinanti e rappresentare l’ago della bilancia di queste elezioni, visto che né il centrodestra né il centrosinistra avrebbero la maggioranza per governare da soli.

Silvia Galli

