Dopo quasi tre anni di intenso e proficuo lavoro a Cremona, il questore Michele Davide Sinigaglia agli inizi di ottobre lascerà la città del Torrazzo per trasferirsi a Taranto, dove è stato nominato questore. A Cremona, Sinigaglia aveva preso servizio il 10 gennaio del 2022.

Nativo di Barletta, classe 1965, due figli, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, è entrato in Polizia nel 1989, e per gran parte della sua carriera ha operato a Milano.

Già questore di Monza e Brianza, è stato il primo questore brianzolo dall’istituzione dell’ente. Nella sua carriera ha guidato diversi uffici, dalla Prevenzione Generale alla Divisione di Polizia Amministrativa, è stato capo del personale ed ha retto vari commissariati.

Durante il suo mandato a Cremona, il questore Sinigaglia ha concentrato il suo lavoro alla lotta allo spaccio, alle truffe, in particolar modo agli anziani, alle infiltrazioni criminali, oltre che ad organizzare un controllo del territorio sempre più capillare.

Lo scorso 10 aprile, durante il suo discorso in occasione della festa della polizia, aveva lanciato l’allarme sulla grave emergenza di questi ultimi anni sotto il profilo della sicurezza, quella della violenza di genere, un fenomeno in preoccupante aumento e che ha occupato gran parte delle indagini degli agenti della Questura di Cremona.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata