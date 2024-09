Tortona non smentisce le sue ambizioni e batte una comunque buona Vanoli sul parquet del PalaFerraris di Casale Monferrato. Finisce 80 a 68 per i piemontesi che approfittano di un Kamagate in giornata strepitosa (40 di valutazione). Per la Vanoli, nuova per 7/10 la consapevolezza di essere sulla strada giusta.

Partenza contratta per la Vanoli che lascia qualche punto per strada in avvio prima di trovare la concentrazione. Tortona allunga subito in avvio con un parziale di 9 a 2 approfittando di qualche persa in attacco. Coach Cavina, dopo aver schierato in avvio Eboua, Jones, Davis, Conti e Owens, comincia molto presto le rotazioni. Il primo a subentrare è Phil Booth che mette a segno sette punti nel quarto, così come Corey Davis, mentre Owens si iscrive a referto con sei punti. La Bertram però continua ad aumentare i giri del motore affidandosi a Strautins che ne mette 10 con il 100% dal campo e a Kamagate in difesa (sette punti e tre stoppate nel quarto). Il primo periodo finisce 27 a 24.

Nel secondo Cremona agguanta il pareggio nel primo minuto, e il match resta a lungo in equilibrio. Poi i piemontesi si scatenano fino a portarsi sul +10 (45-35) a pochi secondi dall’intervallo lungo. Ancora tante perse nel periodo per Cremona che deve oliare i meccanismi e trovare una maggiore sintonia. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul 45 a 37 per i padroni di casa, con una penetrazione vincente sulla sirena di Booth che toglie la doppia cifra di svantaggio dal tabellone.

La Vanoli torna in campo pimpante dopo l’intervallo e ricuce immediatamente il gap, portandosi a un possesso di vantaggio, è Jones a entrare in ritmo e segnare otto punti consecutivi, iscrivendosi così a referto. Tutto da rifare per Tortona e una boccata d’ossigeno per Cremona che torna in partita. Il pareggio arriva sul 50 a 50 e da quel momento i biancoblù sembrano aver trovato le contromisure per tenersi saldamente incollati a Tortona. Il terzo si conclude con la Bertram avanti 62-59.

Grande impegno anche nel quarto da parte della squadra biancoblù, attenta alle indicazioni di coach Cavina nella prima parte del tempo. Dopo il buon avvio però all’improvviso si spegne la luce e Cremona perde il feeling con il canestro. Tortona si riporta in doppia cifra di vantaggio e si prende la scena e i due punti in palio nella prima giornata di campionato. Finisce 80 a 68, con 15 punti di Phil Booth, il migliore della Vanoli, 14 per Davis e Owens. Tra gli uomini di coach De Raffaele c’è un Kamagate autore di una prestazione maiuscola con 23 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate.

Nonostante la sconfitta, le parole di coach Cavina sono incoraggianti e non devono ingannare gli 80 presi in un finale “quando l’inerzia della partita ci era ormai sfuggita, è stato comunque un buon inizio contro una squadra forte e sono contento di come siamo riusciti a centrare gli obiettivi difensivi al di là del risultato. La cosa che ci deve essere chiara è che l’area va attaccata con questa continuità. Avremmo potuto fare meglio in contropiede e realizzare qualche canestro più facile. C’era l’emozione dell’esordio e in alcuni casi ci è mancata un po’ di malizia”.

Cristina Coppola

