Scontro tra un’auto e un monopattino, verso le 17 di oggi, all’incrocio tra via Ruggero Manna e via dei Tribunali. Ferito un 17enne, che pare fosse sul monopattino con altri due ragazzini. I giovani, che arrivavano da via dei Tribunali, una volta arrivati all’incrocio con via Ruggero Manna non avrebbero rispettato lo stop.

Da corso Vittorio Emanuele, nel frattempo, arrivava un’auto il cui conducente, un 61enne, non ha potuto evitare l’impatto. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto un’automedica e un’ambulanza del 118 che hanno trasportato il minorenne in ospedale, entrato in codice giallo, quindi con ferite di media gravità.

Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia locale.

© Riproduzione riservata