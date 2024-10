Botta e risposta tra maggioranza e minoranza dopo il consiglio comunale di ieri, dove erano in discussione due distinti documenti sul biometano.

“Rispetto alle recenti dichiarazioni di Portesani sulla mancata discussione da parte nostra della mozione sul biometano”, affermano i capigruppo di maggioranza, “il consigliere sembra un po’ smemorato nel non riportare quanto altro accaduto: dopo un accordo in sede di ufficio di presidenza sul discutere la loro mozione e il nostro ordine del giorno congiuntamente durante il consiglio comunale, lo stesso Portesani cambiava le carte in tavola poco prima della discussione, chiedendo di discutere i documenti separatamente, seppur riguardanti la stessa tematica. Quale poteva essere la proposta costruttiva e d’unità di intenti derivante da tale richiesta? Forse si cercava di riportare la dialettica alle dinamiche da campagna elettorale, riducendosi poi a chiedere al sindaco il solito “biometano sì – biometano no”?

Nella sostanza, la mozione della minoranza presentava alcuni aspetti sicuramente condivisibili, per esempio la necessità di riprendere le interlocuzioni con A2A per proseguire gli investimenti da calare sul territorio; tra l’altro aspetti trattati in modo similare anche nel nostro ordine del giorno per cui ancora di più non si capisce la necessità di discuterli separatamente.

Ulteriore prova della nostra volontà di condividere con la platea più ampia possibile questo importante tema è stata dimostrata con l’apertura verso la proposta della consigliera Ceraso, presentata con fini sicuramente costruttivi.

Forse di bulgara c’è solo la convinzione, di qualcuno, che la campagna elettorale non sia mai finita, dimenticandosi che la correttezza istituzionale è la base per un futuro di collaborazione”.

Ed ecco la replica di Portesani: “Sono d’accordo che la campagna elettorale è finita. Adesso è il momento di amministrare e di mantenere le promesse. La Giunta di Andrea Virgilio e la sua maggioranza lo faccia, ma seriamente e non per slogan. Noi faremo opposizione come previsto dalle norme di questo Paese. Il centro-sinistra ripassi come funziona nei sistemi democratici”.

“Capisco il nervosismo dei partiti di maggioranza perché noi come civici andiamo sempre al cuore dei problemi portando avanti le idee di quella metà della città che ha votato la coalizione di centro-destra, ben guardandoci da qualsiasi tipo di inciucio più o meno evidente”, chiosa Portesani.

“In merito alle mozioni discusse in consiglio comunale: è palesemente falso affermare che in ufficio di presidenza si fosse definito che la discussione dovesse essere congiunta. L’ho anche fatto presente ieri in consiglio comunale quando ho chiesto di disgiungere la discussione”, conclude il capogruppo di ‘Novità a Cremona’.

© Riproduzione riservata