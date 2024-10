“A seguito dell’udienza che si è tenuta martedì 1 ottobre presso il Tar di Milano, in attesa di quanto verrà disposto con la sentenza, che dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni, si conferma che la caccia sarà normalmente aperta da mercoledì 2 ottobre, secondo le disposizioni del calendario venatorio e suoi allegati territoriali di cui alla DGR n. 2774 del 15 luglio 2024“. Così Regione Lombardia in una Nota, inviata ad AFCP, Polizie Provinciali e associazioni venatorie sull’apertura della stagione venatoria in Lombardia prevista per mercoledì 2 ottobre.

© Riproduzione riservata