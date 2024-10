Il Comitato di Quartiere 11 Cascinetto – Villetta – Concordia, con il patrocinio del Comune di Cremona, organizza una speciale iniziativa dedicata ai bambini di Cremona: “Io non lo uso più… Lo vuoi tu?”, un baratto di giochi per i più piccoli che si terrà il 5 ottobre 2024 presso il Parco Albero della Libertà nella zona Villetta, dalle ore 15:30 alle 19:00.

Il mercatino, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni, si propone come attività ricreativa, senza fini di lucro. È una proposta per dare a bambini e ragazzi l’opportunità di scambiarsi oggetti che ormai non usano più, promuovere la socializzazione senza uso di dispositivi digitali, lo stare insieme, la condivisione, lo scambiare, il dono, riciclando il vecchio affinché torni ad essere nuovo contribuendo così alla cura dell’ambiente.

La scelta della zona è fondamentale per dare valore alla riqualificazione del Parco iniziata nella primavera del 2024 e per provare a costruire nuove tradizioni in quartiere.

I bambini potranno partecipare in due modalità: esponendo i propri giocattoli su un telo, oppure passeggiando tra i banchetti e scegliendo tra i giochi offerti dagli altri partecipanti.

La giornata vedrà anche la partecipazione dei volontari di Cremona Soccorso che proporranno delle attività per tutti.

Iscrizioni e informazioni:

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 3 Ottobre 2024 tramite il modulo online disponibile al link https://forms.gle/oFxLPQqAudcu3Pwv5.

