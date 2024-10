Elisa Mignani, cremonese di Villarocca (frazione di Pessina Cremonese) è stata premiata agli Oscar Green di Coldiretti, edizione 2024. Nella cerimonia, che si è tenuta all’Accademia Carrara di Bergamo, la giovane titolare dell’agriturismo Il Campagnino ha ricevuto il premio speciale come Volto giovane dell’agricoltura multifunzionale.

“Con grande stupore ho ricevuto questo premio”, dichiara Elisa. “L’ho ritirato con piacere e orgoglio, per ripagare tutti i sacrifici fatti dai miei genitori per arrivare fino ad oggi”.

“Gli Oscar Green – ha detto l’’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – rappresentano un momento di grande valore per tutto il settore agricolo lombardo, perché dimostrano come i giovani siano in grado di innovare e portare nuova linfa al comparto. Le idee premiate raccontano di un’agricoltura che guarda avanti, con progetti capaci di coniugare sostenibilità, tecnologia e legame con il territorio. È essenziale sostenere queste energie e far sì che sempre più giovani vedano nell’agricoltura una scelta concreta di futuro e crescita”.

“Oggi più che mai – conclude Beduschi – la presenza dei giovani nel mondo agricolo è un fattore chiave per garantire la competitività e la sostenibilità del settore. I progetti premiati con gli Oscar Green dimostrano che le nuove generazioni sono capaci di trovare soluzioni innovative alle sfide del nostro tempo, con l’entusiasmo e il coraggio di chi vuole costruire un’agricoltura che sia protagonista del domani. Regione Lombardia è al loro fianco, perché investire sui giovani significa investire sul futuro delle nostre comunità e dei nostri territori”.

Elisa Mignani, da tempo particolarmente attiva anche nella comunicazione via social del suo lavoro, è diventata negli ultimi mesi volto fisso di programmi Rai come “I fatti vostri”, dove si diletta ai fornelli realizzando piatti che hanno per protagonisti gli ingredienti della terra. E proprio la cucina vedrà l’inarrestabile Elisa protagonista anche su CR1: giovedì 10 ottobre, a mezzogiorno, tornerà a Ogni giorno con noi per cucinare in diretta e raccontarci dal vivo le emozioni di questo riconoscimento.

Giovanni Rossi

