“Quando l’impianto di basket della palestra Spettacolo tornerà disponibile per la Sansebasket e per tutto lo sport cremonese? Perché i canestri promessi dall’assessore Luca Zanacchi sono ancora un’araba fenice. Che cosa ha fatto realmente l’amministrazione comunale per risolvere queste problematiche. Ma soprattutto perché non sono stati onorati gli impegni presi pubblicamente dall’Assessore allo Sport”. Lo scrive oggi in un’interpellanza a risposta scritta Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona’ dopo che la società di basket ha reso noto di dover iniziare il campionato, trovandosi da sola una soluzione, in un altro impianto sportivo della città. Il campo di pallacanestro della Palestra Spettacolo infatti continua infatti a restare inutilizzabile.

“I mancati interventi alla Spettacolo sono diventati una stucchevole telenovela, lunga e interminabile come Beautiful”, chiosa Portesani. “ E’ iniziata a Maggio quando si scoprirono dei problemi ai canestri. Segnalai pubblicamente la situazione di degrado dell’intero complesso sportivo. Ricevetti una risposta stizzita da parte dell’assessore Zanacchi, che garantì agli sportivi cremonesi che i canestri sarebbero stati sostituiti nel più breve tempo possibile e la crepa nel muro ripristinata”. “Nulla di tutto ciò è accaduto. Nel mio ruolo di opposizione, spiega il capogruppo di ‘Novità a Cremona’, tornai a sottolineare il problema in agosto. Passò esattamente un mese quando Zanacchi assicurò che nella seconda metà del mese i nuovi canestri sarebbero stati installati”.

“Ad oggi, dice ancora l’esponente della lista civica, i canestri dell’impianto sportivo non sono ancora stati installati. La Sansebasket ha dovuto autonomamente richiedere alla Juvi la possibilità di utilizzo dell’impianto di Cavatigozzi per poter svolgere la prima partita in casa del Campionato interregionale 2024-2025 con la Nervianese; ed infine alle porte, c’è anche la partenza del settore giovanile, fiore all’occhiello della Sanse, che tra un paio di settimane comincerà i campionati. Nessuno dall’Ufficio Sport del Comune di Cremona ha aggiornato la società sulla tempistica dei lavori, né ha proposto alla società una soluzione alternativa.”

“A questo punto suggerisco al sindaco Andrea Virgilio di organizzare una delle tante sedute di giunta itineranti anche dentro la palestra Spettacolo. E ciò non è frutto di una campagna elettorale senza fine. E’ il risultato delle scelte e dell’inerzia della sua Amministrazione”, conclude Portesani.

