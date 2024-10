A tre giorni dal primo impegno casalingo della Sansebasket, non ci sono novità sui canestri della palestra Spettacolo. Ancora tutto tace e la sensazione è che non arriveranno in tempo per consentire alla squadra di coach Paolo Coccoli di poter esordire in casa con la Nervianese (palla a due alle 21 di sabato 5 ottobre). In settimana è atteso un aggiornamento dall’Ufficio Sport del Comune di Cremona.

Con la palestra di via Postumia ancora in alto mare si aprono due possibilità, la richiesta di rinvio delle prime due partite in casa – la seconda, il derby con Pizzighettone è fissata per mercoledì 9 ottobre – o lo spostamento in un’altra location, probabilmente al PalaCava, casa della Juvi Cremona.

Dallo scorso 8 maggio, quando per motivi di sicurezza è stato inibito l’uso dei canestri della Spettacolo, sono stati fatti i controlli, interventi di manutenzione all’intonaco per eliminare le crepe, eseguite le opportune verifiche sulla struttura per l’installazione dei nuovi canestri, ma a tutt’oggi manca la parte fondamentale per consentire allenamenti e partite e, alle porte, c’è anche la partenza del settore giovanile, fiore all’occhiello della Sanse, che tra un paio di settimane comincerà i campionati.

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio Sport del Comune sui tempi di installazione dei canestri, capitan Davide Speronello e tutta la squadra, che milita in serie B Interregionale, proseguono gli allenamenti ospiti di altre società.

