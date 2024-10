Sabato 12 Ottobre 2024 dalle ore 10 alle 18, A.I.M.A. – CREMONA ODV – ETS (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) di Cremona con sede in via Fabio Filzi 35/E, offre l’opportunità a tutte le persone di età superiore a 60 anni, di effettuare gratuitamente uno screening cognitivo per garantire un monitoraggio attivo in tema di prevenzione e promozione della salute del nostro cervello.

Lo screening consiste in una breve valutazione neuropsicologica attraverso test standard della durata massima di 30 minuti, somministrati da professionisti competenti (geriatri e neuropsicologi) con l’obbiettivo di acquisire, nel totale rispetto della privacy, maggiore consapevolezza in merito al funzionamento delle proprie abilità cognitive.

Per effettuare lo Screening è necessario prenotarsi entro e non oltre il 9 Ottobre 2024 contattando la segreteria di A.I.M.A. Cremona al numero 0372 456773 Lunedì e Venerdì dalle 9 alle 13, Mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 , oppure inviando una mail ad aima.cremona@gmail.com .

Nella stessa giornata, dalle 10 alle 18, si potrà visitare il Centro Alzheimer Caffè “Loriana Poli”, a Cremona in via Fabio Filzi 35/E, dove volontari e specialisti saranno a disposizione per fornire informazioni e far conoscere le attività e le terapie non farmacologiche proposte per malati e famiglie che si trovano ad affrontare la malattia di Alzheimer.

L’iniziativa è sostenuta e supportata economicamente dalla Fondazione Città di Cremona.

