Voilàp, multinazionale che progetta e realizza macchinari e tecnologie per l’industria, annuncia di avere avviato un programma per l’utilizzo di Arvzero™, l’acciaio carbon-neutral prodotto da Acciaieria Arvedi nello stabilimento di Cremona, partendo da rottame di alta qualità. Arvzero è un acciaio al carbonio prodotto utilizzando la rivoluzionaria tecnologia Arvedi ESP, il frutto di oltre 30 anni di studio, ricerca e sviluppo, basato sulla produzione da forno elettrico caricato con rottame riciclato ed utilizzo di energia elettrica certificata 100% da fonti rinnovabili.

La prima fase dell’iniziativa di Voilàp ha previsto la sostituzione con acciaio carbon-neutral del fabbisogno della controllata Imecon, specializzata nel settore delle soluzioni tecnologiche chiavi in mano per il Digital Signage e l’Outdoor Advertising, per un totale di circa 150 tonnellate all’anno. Successivamente, il programma mira a estendere progressivamente queste scelte d’acquisto alle altre società del gruppo, che generano volumi d’acquisto superiori alle 3.000 tonnellate annue.

Grazie a questa iniziativa il gruppo Voilàp migliora il proprio posizionamento rispetto a diversi obiettivi di sviluppo sostenibile Onu (SGDs).

Voilàp è una multinazionale che progetta e realizza sistemi smart per l’industria e le città, basati su elementi hardware e software connessi tra loro per l’acquisizione e gestione dei dati. Con oltre 1.600 dipendenti nel mondo, 10 stabilimenti, 12 marchi commerciali e quartier generale in Italia, il Gruppo ha registrato un fatturato di 390 milioni di euro nel 2023.

Acciaieria Arvedi fa parte del Gruppo Arvedi, fondato nei primi anni ’60 ed attivo nel settore dell’acciaio al carbonio ed inossidabile. Produce prodotti piani laminati a caldo e a freddo, tubi saldati e nastri di precisione, per una produzione annua complessiva di oltre 5 milioni di tonnellate e 6.400 dipendenti. Acciaieria Arvedi produce coil di acciaio da rottami riciclati per vari settori, tra cui l’industria automobilistica.

