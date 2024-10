“La situazione nella zona di via in via Sesto e via Bergamo permane critica sia dal punto di vista della sicurezza”: a dirlo è il consigliere comunale Jane Alquati (Lega), in un’interrogazione a risposta orale al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale depositata in queste ore.

Ma i problemi sono molteplici, come quelli “della viabilità e delle manutenzioni stradali” continua Alquati. “Ci sono problemi evidenti anche per quanto riguarda la manutenzione del verde e gli spazi gioco. In particolare, l’area di Largo Ragazzi del 99 è da tempo in un pessimo stato manutentivo con giochi anche pericolosi”.

Per questo momento, nel testo dell’interrogazione, la consigliera ha chiesto “quali siano le azioni e la tempistica per risolvere i diversi problemi. E in particolare la riparazione di un canestro danneggiato nel campo da basket sempre in Largo Ragazzi del 99. Altro tema che ho portato all’attenzione dell’amministrazione anche la situazione del sottopasso che collega via Bergamo a via Fabio Filzi. È scarsamente illuminato e privo di manutenzione del verde”.

“C’è anche un ulteriore problema: quello dei rifiuti. Da molto tempo, alcuni residenti hanno evidenziato all’Amministrazione che ci sono molti rifiuti abbandonati in alcuni punti di via Sesto. E anche questo è un problema che ho sottoposto a Sindaco e Presidente del Consiglio”, conclude Alquati.

