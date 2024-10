Tragico incidente a Calvatone, in via Legorino, dove una donna ha perso la vita. Si tratta di Gaia Gandolfi, 42enne residente in paese. Cosa sia successo, è difficile dirlo: intorno alle otto della mattina alcuni passanti hanno notato a bordo strada l’auto incidentata, e si sono accorti che all’interno vi era una persona, immobile.

Immediatamente è scattata l’allerta ai soccorritori del 118, che sono accorsi sul posto, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i medici ad estrarre il corpo dalle lamiere: per lei, ormai, non c’era più nulla da fare, e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, la cui ricostruzione è affidata ai Carabinieri di San Daniele Po. Dalle prime evidenze emerse, sembra che la 42enne sia uscita di strada da sola, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo e aver sbandato violentemente, scontrandosi contro un palo in cemento.

Probabile che l’impatto sia avvenuto durante la notte o nelle prime ore della mattina, in quanto non vi sono testimoni dello schianto.

LaBos

