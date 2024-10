E’ approdato proprio in questi giorni al al comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, succedendo ad Antonio Pugliano: l’ingegnere Michele Castore è arrivato a Cremona dopo due anni di servizio come Comandante dei Vigili del Fuoco di Verbano Chiuso Ossola, portando con sé una lunga esperienza operativa e gestionale. In primis, il nuovo comandante ha fatto il punto sulla situazione trovata in via Nazario Sauro: “Sono orgoglioso di essere alla guida di un comando ricco di professionalità, orientate al soccorso tecnico urgente, che è uno dei compiti istituzionali principali” ha sottolineato. “Ho avuto fin da subito una buona impressione di questa realtà, e soprattutto sono consapevole delle professionalità che si sono consolidate nel tempo, con colleghi attenti e capaci”.

Positivo anche l’impatto sul contesto cittadino: “La provincia di Cremona è una è ricca di di potenzialità sul piano economico” ha evidenziato il nuovo comandante. “E i nostro comando non farà mancare al territorio il proprio concreto apporto, anche lavorando in coordinamento con le forze dell’ordine e le istituzioni. Anche per questo vorrei sottolineare che la mia azione dirigenziale sarà preordinata anche ad un consolidamento delle relazioni interistituzionali, a partire dal nostro prefetto”.

Michele Castore ha già ben chiari anche gli obiettivi del suo comando: “Intendo improntarne l’azione soprattutto all’ascolto, in quanto sono convinto che da un buon ascolto nasca anche una buona decisione e anche una buona sintesi delle soluzioni da adottare per i problemi che quotidianamente si incontrano nello svolgimento della nostra attività. Il tutto avendo, ovviamente, come stella polare il soddisfacimento dell’interesse della collettività. Per noi è fondamentale il dialogo con il cittadino”.

Tante le sfide che il nuovo comandante si troverà ad affrontare, a partire da quella, sempre più frequente, degli eventi climatici estremi. “Le emergenze legate alle micro calamità locali sono una delle emergenze di soccorso tecnico urgente che tradizionalmente interessano i vari comandi della nostra penisola, e Cremona è spesso interessata da questi eventi, che richiedono poi interventi della durata superiore alle 24 o 48 ore. Mi riferisco alle trombe d’aria, alle piogge brevi ma intense e via di seguito. Situazioni su cui continueremo a prestare la massima attenzione” conclude Castore.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata