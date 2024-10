Gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo delle Scienze Applicate e del Liceo Scientifico Opzione Sportiva dell’IIS Torriani hanno partecipato il primo ottobre 2024 a un’entusiasmante giornata di apprendimento presso il laboratorio “Fisica in Moto” della Ducati. Un’opportunità unica di applicare i concetti teorici appresi in classe al mondo affascinante delle moto e dei motori.

Il laboratorio, strutturato in piccoli gruppi per garantire un’esperienza diretta per tutti, ha permesso agli studenti di condurre esperimenti di Fisica direttamente collegati al settore motociclistico. Questa modalità di apprendimento pratico ha riscosso grande successo tra i partecipanti, che hanno potuto toccare con mano l’applicazione concreta delle leggi fisiche studiate sui libri.

La giornata non si è limitata solo all’attività di laboratorio: gli studenti hanno avuto il privilegio di visitare la fabbrica Ducati, osservando da vicino le linee di produzione e scoprendo i segreti della realizzazione delle celebri moto italiane.

La visita è proseguita nel museo annesso, dove i ragazzi hanno potuto ammirare i modelli storici e comprendere l’evoluzione tecnologica del marchio nel corso degli anni.

Dopo il laboratorio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare il centro storico di Bologna, arricchendo così la giornata con un’esperienza culturale nella città emiliana.

Questa iniziativa si è rivelata un successo su più fronti: ha stimolato l’interesse degli studenti per la Fisica, ha mostrato loro le applicazioni pratiche di ciò che studiano e ha offerto uno sguardo privilegiato su una delle eccellenze dell’industria italiana. L’entusiasmo dimostrato dai partecipanti conferma il valore di queste esperienze formative che uniscono teoria e pratica, scuola e mondo del lavoro.

Visto il grande successo, è già stato programmato un nuovo appuntamento per il mese di marzo. In questa occasione, saranno gli studenti delle classi terze a beneficiare di questa straordinaria opportunità formativa.

