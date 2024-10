Nuovo appuntamento con le lauree: mercoledì 9 ottobre 21 giovani raggiungeranno un ambito traguardo e conseguiranno il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria. Saranno 16 gli studenti che completeranno il loro percorso in Music and Acoustic Engineering mentre 5 sono i laureandi che diventeranno Ingegneri dell’Agricoltura.

Dei 16 laureandi iscritti alla prima ed unica Laurea Magistrale in Italia interamente dedicata all’ingegneria della musica e dell’acustica, 12 hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre gli altri 4 si sono concentrati sull’acustica. Le discussioni delle loro tesi inizieranno alle ore 14:00 e la proclamazione è prevista per le ore 16.30.

Anche i 5 laureandi in Agricultural Engineering presenteranno i loro elaborati alla Commissione di laurea a partire dalle ore 14.00 e verranno proclamati Ingegneri Magistrali alle ore 16.

Come nelle precedenti sessioni, anche per i laureandi di questo appello, la collaborazione con le aziende su progetti innovativi e estremamente attuali si è rivelata determinante sia per la stesura della tesi che per un inserimento lavorativo ancora prima del conseguimento del titolo.

© Riproduzione riservata