Nuovo ingresso alla caserma Santa Lucia, sede del Comando provinciale dei Carabinieri. Si tratta del tenente colonnello Alessandro Placidi che assume il ruolo di Capo Ufficio Comando.

Placidi è stato accolto per un saluto di benvenuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Colonnello Paolo Sambataro, il quale, nel rivolgere all’Ufficiale gli auguri per un proficuo e sereno lavoro, ha evidenziato le responsabilità derivanti dal delicato compito affidatogli, consistenti nel divenire il suo primario e diretto interlocutore nella definizione delle linee di indirizzo generali e

nella gestione delle attività di amministrazione delle risorse umane e logistiche, nonché degli aspetti operativi, supportandone l’azione di pianificazione, programmazione e decisione.

Laureato in Sociologia ad indirizzo comunicazione e mass-media all’Università “Carlo Bo” di Urbino e in Scienze dell’Amministrazione all’Università di Siena, ha frequentato il Corso di perfezionamento in Sicurezza Interna e Internazionale della LUISS di Roma e il Corso di alta formazione in Esperto in comunicazione e relazioni pubbliche o istituzionali della IUL di Firenze.

Dopo la Scuola Ufficiali dei Carabinieri ha frequentato il corso presso il CoESPU-Center of Excellence

for Stability Police Units di Vicenza per l’impiego nelle unità di polizia specializzate nelle operazioni di crisi internazionale e il Corso d’Istituto per Ufficiali superiori a Roma. Tra le varie specializzazioni anche quelle in Antisofisticazioni e Sanità, rilasciata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma per l’impiego nei N.A.S. e di docente per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prima di approdare a Cremona dal 2006 al 2010 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Marsala (TP), dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Ufficiale addetto alla Sezione Operazioni e

Informazioni dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lombardia a Milano, dal 2012 al 2015 ha comandato il N.O.E.-Nucleo Operativo Ecologico di Brescia, reparto del Comando Carabinieri per la Tutela

dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica e dal 2015, fino allo scorso settembre ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Brescia anche con funzioni di Energy Referent.

Nel suo curriculum spiccano due encomi per operazioni di polizia giudiziaria. Sposato con Paola ha un figlio diciottenne, Alessio.

