Tutto esaurito al teatro Ponchielli di Cremona per l’evento inaugurale della stagione d’opera 2024-2025 con “La Bohème” di G. Puccini, omaggio al compositore toscano nel centenario della scomparsa.

Il nuovo allestimento prodotto dai teatri di OperaLombardia con il Sociale di Como capofila ha presentato il titolo in una moderna versione inedita ideata dalla regista Marialuisa Bafunno con il team creativo under 35 anni che ha vinto un apposito bando proponendo “La Bohème – La scatola dei ricordi”.

Sul podio il M° Riccardo Bisatti alla direzione dell’orchestra I Pomeriggi Musicali e in scena il Coro OperaLombardia guidato da Massimo Fiocchi Malaspina, applauditi con vigore dal pubblico così come i solisti, alcuni dei quali hanno debuttato il ruolo vincendo il Concorso AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici. È dunque una produzione che dà ai giovani l’opportunità di farsi conoscere.

“La Bohème” sarà in replica al Ponchielli domenica alle 15:30.

Federica Priori

