Le strade del centro di Cremona invase dai sapori e i profumi del salame, per la Festa del salame, l’insaccato più amato al mondo.

Il tutto accompagnato anche oggi, domenica, ultimo giorno, da un ricco calendario di eventi gratuiti come degustazioni, showcooking e premiazioni per un pubblico di tutte le età.

In mattinata la distribuzione gratuita di panini al salame in piazza Roma, con gli chef circondati (letteralmente) dalla gente in coda per aggiudicarsene uno.

Questo evento è unico nel suo genere, è interamente dedicato al salame, uno dei prodotti principi della nostra tavola e per il quale l’Italia è celebre in tutto il mondo, grazie anche alla moltitudine di tipologie, ricette e preparazioni che caratterizzano non solo i vari territori ma anche le singole aziende produttrici.

Gli amanti della buona tavola, hanno ancora qualche ora per trovare produzioni artigianali provenienti da tutte le regioni italiane e non solo, con preparazioni e ingredienti tradizionali, ma anche inaspettati e sorprendenti.

