Nell’ambito della Festa del Salame, a farcire ed a servire tranci e panini sono stati i ragazzi dell’istituto “L. Einaudi”, che, al PalaSalame, sono stati osannati dal pubblico, con una fragorosa standing ovation finale. E, Venerdì, sono stati proprio gli alunni del corso Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera a rompere il ghiaccio, con il primo showcooking della kermesse, con cui le “cuoche di domani” (Jovel Buendia Kaherin Del Carmen, Sara Guarneri, Alessia Priori e Yasmine Zemouri) hanno proposto le Cremona’s pearls, saporitimissimi gnocchi di patate, privi di lattosio e glutine, con ripieno di pistüm, porro ed una generosa spolverata di bottarga cremonese, un insaporitore “salamoso”, studiato per l’occasione, nelle cucine didattiche di via Borghetto, durante lo scorso anno scolastico.

Nella giornata successiva, in collaborazione con i Panificatori di Confcommercio, è stata realizzata la maxi-focaccia di otto metri quadrati, ingolosita da sei chili di salume. Domenica, nei giardini di piazza Roma, insieme ai prof Cristian Fusco, Massimiliano Ruscelli e Dionisi Zoppi, i giovani hanno offerto la Stele di rosette soffiate imbottite, un colosso di due metri e mezzo d’altezza, che ha rivisitato, in chiave pseudo egizia, un cult nostranissimo: il classico “pan e salàm”.

Gli allievi hanno pure sostenuto gli ospiti di punta della sagra autunnale ed hanno affiancato grandi chef e gastronomi rinomati: Mario e Dino Barbieri, Riccardo Carnevali, Achille Mazzini, Daniele Reponi e l’ambasciatore del gusto Iron cuoco (Mirco Villa).

In una manifestazione consacrata alla buona tavola, sono riusciti a distinguersi ed a farsi apprezzare anche i compagni dei corsi Turismo e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale. A loro è spettato il non facile compito di fornire informazioni sul programma, di indirizzare i visitatori verso gli stand con i prodotti desiderati e di intrattenere e divertire i bambini con giochi, truccabimbi e laboratori creativi. A pioggia, per tutti, i complimenti della preside Nicoletta Ferrari e della vice Federica Gaboardi.

