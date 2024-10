Ennesima ondata di maltempo in arrivo sul territorio, come sul resto della Lombardia e di parte del Nord Italia. Come evidenzia il Centro Meteo Lombardo, le condizioni metereologiche sono in peggioramento a causa dell’arrivo della parte più avanzata di una perturbazione atlantica, che farà sentire maggiormente i suoi effetti nella giornata di martedì. Sono infatti previste piogge e rovesci su tutti i settori, in graduale estensione da ovest verso est durante la giornata. Si parla di piogge anche di violenta intensità, che potrebbero creare qualche problema a livello idrogeologico.

Parallelamente, le temperature minime e massime saranno in lieve aumento (12/14°C – 14/17°C). La situazione dovrebbe tornare verso la normalità nella giornata di mercoledì, quando potrebbero fare la loro apparizione le prime nebbie, anche se il cielo resterà nuvoloso.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, per rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche. I fenomeni metereologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile, sulla base dei fenomeni in atto e previsti, ha emesso per la giornata di martedì allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. LaBos

