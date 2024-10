Giovedì 10 ottobre, alle ore 21, a Cremona, il Circolo Arcipelago (Via Speciano, 4) ospiterà la celebre artista e dissidente russa Victoria Lomasko. Il suo ultimo libro, L’ultima artista sovietica, è terminato tre settimane prima dell’inizio della guerra e ha dato spunto alla grande mostra del 2022, The Last Soviet Artist, a lei dedicata a Brescia, presso il Museo di Santa Giulia. Sarà presente anche Elettra Stamboulis, curatrice della mostra.

Attraverso i suoi reportage illustrati, l’autrice immerge il visitatore nella realtà di una Russia spesso taciuta. Viaggiando dai sobborghi di Mosca agli angoli più remoti del Paese, Lomasko ha incontrato prostitute, bambini in prigione, insegnanti di piccoli villaggi, vecchiette timorate di Dio, giovani skinhead e camionisti. Dai suoi incontri emerge un’indagine profonda e toccante, che mette a nudo le disuguaglianze e le ingiustizie della società russa contemporanea.

Numerose le realtà locali che hanno collaborato alla realizzazione dell’incontro, nell’ottica di diffondere una cultura dei diritti sempre più diffusa e trasversale: l’appuntamento – con presentazione del libro – è organizzato da Arci Cremona in collaborazione con Amnesty International, Arcicomics, Arcigay Cremona La Rocca, Cremona Pride, Centro Fumetto Andrea Pazienza, Circolo Arcipelago, Porte Aperte Festival, Rete Donne Se Non Ora Quando? – Cremona.

L’incontro si colloca nell’ambito di La Trama dei Diritti, lo spazio culturale promosso da Csv Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti, e concorre a raggiungere l’obiettivo nº 10 dell’Agenda 2030: Ridurre le disuguaglianze. Durante la serata sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera Arci 2024/2025.

