Quello di Giovanni Stroppa è stato un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative di società e tifosi, non solo in termini di risultati, ma anche di prestazioni, ha indotto la società grigiorossa a decidere il cambio di guida tecnica. Decisiva la brutta sconfitta nel derby del Rigamonti contro il Brescia e il mancato riscatto nell’ultima giornata contro il Bari.

La dirigenza della Cremo, approfittando della sosta di campionato dovuta agli impegni delle Nazionali, si è messa subito alla ricerca di una soluzione. Non si è pensato subito all’esonero di Stroppa, quanto a un cambio di modulo, assecondando magari un desiderio dello spogliatoio. Il cambio di rotta è arrivato nella serata di ieri (lunedì 7 ottobre), al termine di un summit in cui è stato deciso di mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore.

In questo senso tutte le strade portano a Eugenio Corini. Stando a radiomercato, pare ci sia stato un incontro tra le parti oggi pomeriggio. Reduce dall’esperienza al Palermo, Corini è stato visto più volte quest’anno in tribuna allo Zini per osservare dal vivo la Cremonese. Si tratta di un profilo che conosce bene la Serie B, che ha già vinto nella stagione 2018-2019 sulla panchina del Brescia. Un tecnico che predilige il 4-3-3, sistema di gioco che potrebbe esaltare gli esterni d’attacco grigiorossi, su tutti Vandeputte, l’acquisto più costoso del mercato estivo che Stroppa ha sempre impiegato come interno di centrocampo nel suo 3-5-2, finendo per questo al centro delle critiche dei tifosi.

La squadra tornerà ad allenarsi domani (mercoledì 9 ottobre). Il comunicato ufficiale dell’esonero di Stroppa potrebbe arrivare nelle prossime ore. A quel punto la strada per l’approdo alla Cremonese di Corini sarebbe spianata. Dovrebbe esserci il tecnico di Bagnolo Mella alla guida dei grigiorossi alla ripresa del campionato contro la sorprendente Juve Stabia.

Mauro Maffezzoni

