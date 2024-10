Allenatore a caccia di riscatto, ex calciatore di alto livello. Eugenio Corini, nato a Bagnolo Mella il 30 luglio 1970, è stato un grande centrocampista, ha vestito maglie importanti, come quella della Juventus, diventando un vero e proprio idolo delle tifoserie, soprattutto nelle sue esperienze al Chievo Verona e al Palermo. Può vantare inoltre la vittoria di un europeo con la maglia della Nazionale Under 21.

Nel 2009 la decisione di smettere con il calcio giocato e l’inizio della carriera da allenatore. Dopo un avvio difficile sulle panchine di Portogruaro, Crotone e Frosinone in Serie B, Corini la prima impresa la compie tornando proprio al Chievo Verona, questa volta da allenatore, salvando i clivensi in Serie A, subentrando a Di Carlo. Nella stagione successiva subentra, sempre al Chievo, a Sannino, conquistando un’altra salvezza.

Nel 2016 torna a Palermo, in Serie A, ma si dimette dopo pochi mesi. Nella stagione successiva passa al Novara, in cadetteria, ma viene esonerato a stagione inoltrata. Nel 2018 invece, subentrando a David Suazo, conquista la promozione con il Brescia, enorme impresa, anche se in Serie A il suo percorso durerà solo 10 giornate.

Poi il Lecce, in Serie B: Corini porta i salentini fino alla semifinale playoff persa contro il Venezia. Infine il doppio ritorno. A Brescia perde un’altra semifinale playoff, questa volta contro il Monza. A Palermo invece chiude la prima stagione al nono posto, mentre in quella passata viene esonerato nel finale di campionato.

Una carriera importante, sia da calciatore che da allenatore, un profilo di enorme esperienza per dare una sterzata immediata a una stagione partita male.

Simone Guarnaccia

