A conclusione della sesta edizione della Settimana nazionale della protezione civile, domenica 13 ottobre – in occasione della Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri – appuntamento anche a Cremona con la campagna nazionale di comunicazione “Io non rischio” che, grazie all’impegno di volontarie e volontari di protezione civile, animerà la piazza del Comune per diffondere le buone pratiche, cioè azioni concrete per la riduzione del rischio, contribuendo così alla creazione di una cultura di protezione civile.

Dalle 10 alle 18 le varie strutture di Protezione Civile Provinciale e Comunale con i Gruppi Comunali e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio saranno in piazza del Comune per illustrare a ragazze e ragazzi delle scuole e ai cittadini tutti il Piano comunale di Protezione Civile, nonché le buone pratiche di protezione civile e le regole di auto protezione. In piazza saranno presenti anche i mezzi e le attrezzature utilizzati per fronteggiare le emergenze. Verranno inoltre organizzati eventi adatti a tutte le età con iniziative di carattere educativo pensate per i più piccoli.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra comunità scientifica, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Un momento d’incontro e confronto con la popolazione che mira ad accrescere la consapevolezza sui rischi, naturali e causati da attività umana, a cui siamo esposti come individui e comunità, nonché a promuovere azioni e comportamenti per prevenirli o per ridurne le conseguenze.

L’obiettivo è diffondere buone pratiche di protezione civile e informare la cittadinanza sui comportamenti più adeguati da tenere sia in fase di prevenzione, che in occasione di eventi calamitosi, quali possono essere incendi, alluvioni, terremoti, ma anche rischi di carattere idrogeologico.

La manifestazione, che quest’anno si tiene nel capoluogo della nostra provincia, è divenuta un appuntamento consolidato per tutte le amministrazioni che si impegnano a sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio: un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

