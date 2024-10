Emersa in Germania a giugno scorso, si sta diffondendo velocemente in Europa e nel mondo. La nuova variante di coronavirus XEC secondo gli esperti potrebbe diventare dominante nel periodo invernale alle porte.

Anche in Italia il nuovo ceppo ha fatto la sua apparizione quest’estate, a luglio, e da allora i casi di positività hanno seguito un trend in aumento, anche se al momento non è stato lanciato nessun allarme.

Nella settimana compresa tra il 26 settembre e il 2 ottobre – a confermarlo, l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute – si sono registrati nel nostro Paese un totale di 13.073 nuovi casi Covid, di cui il 10% dovuti alla variante XEC. La situazione, però, al momento è sotto controllo, come ci spiega l’infettivologa cremonese Claudia Balotta.

Il servizio di Simone Bacchetta

