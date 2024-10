Prosegue la rassegna di eventi “Camminare su un filo di seta – Rigenerazione dell’ecosistema, crisi climatica, sostenibilità e consumo critico. Esperienze e prospettive” promossa dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Un’occasione per riflettere e agire: attraverso incontri, seminari e presentazioni di libri, la rassegna invita cittadini, studenti e appassionati a riflettere sulle sfide del nostro tempo e a scoprire le azioni concrete che ognuno di noi può mettere in atto per contribuire a un futuro più sostenibile.

Prossimo appuntamento: Un dialogo tra erbacce, migrazioni e giustizia sociale, lunedì 14 ottobre, ore 20:45, Cinema Teatro Filo. Mauro Ferrari, sociologo e autore del libro “Noi siamo erbacce: cos’è la botanica sociale”, dialogherà con Martina Regis, dirigente Arci Cremona, grafica illustratrice e assidua pedalatrice alla critical mass, ed Enrico Platé, operatore sociale presso la Ciclofficina Sociale La Gare. Insieme esploreremo il concetto di botanica sociale e le sue connessioni con le tematiche della migrazione, della giustizia sociale e dell’attivismo.

Partecipare a questo ciclo di incontri può rappresentare un’occasione importante per contribuire a costruire un futuro più sostenibile per tutti.

L’appuntamento è realizzato nell’ambito della ‘Trama dei Diritti’ lo spazio culturale promosso da CSV Lombardia Sud aperto a tutte le organizzazioni impegnate nella costruzione della cultura dei diritti.

Partecipano alla rassegna: Città Rurale, Filiera Corta Solidale, Nonsolonoi Altromercato, Slow Food Cremonese, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Cai Cremona. L’iniziativa è sostenuta da Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e Fondazione Città di Cremona per il sostegno all’iniziativa.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti in programma:

Lunedì 28 ottobre – Presentazione del libro “Dalla parte della natura”, incontro con l’autore Francesco Sottile

Lunedì 18 novembre – Seminario divulgativo “Climi (Extra)Terrestri: cosa ci insegnano i climi degli altri mondi sul clima della Terra”, relatore Michele Maris.

Tutti gli incontri si terranno a Cremona al Cinema Teatro Filo alle ore 20.45.

Per maggiori informazioni:

sito https://www.polo-cremona.polimi.it/

mail eventi-cremona@polimi.it

© Riproduzione riservata